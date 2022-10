Uskumatu! Ühe ettevõtte sama piimatoode maksab Eestis kaks korda rohkem kui Soomes

Kuna või maaletooja on Valio Eesti AS, uurisime neilt, mis võib olla hinnaerinevuse taga.

Valio Eesti AS müügidirektor Mai Liivamäe ütles, et nad toodavad ja turustavad peamiselt ainult Eestis, st Laeva tehases Tartumaal ning Võru linnas toodetud piimatooteid ja juustusid. „Meie sortimendist aga leiab ka vähesel määral tooteid mujalt maailmast, sealhulgas tuleb väike kogus tooteid ka Soomest,“ lisas ta.

„Toidu või mistahes muude toodete üldist hinnakujundust võivad mõjutada mitmed erinevad tegurid, millest üks on näiteks mahud. Toodete riiulihindu me omalt poolt kommenteerida ei saa, need on jaekettide otsused nii Soomes kui Eestis,“ selgitas ta.