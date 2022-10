TechTop liikmed ei ole ainult koodikirjutajad, vaid liigutavad ka rauda ja kaupa. Kes on aga tulevased suuremad tähed?

Selle aasta TopTech’i võitja ja Eesti väärtuslikuim tehnoloogiaettevõte on Bolt, mille teenuseid kasutab pea 100 miljonit inimest 45 riigis. Ettevõtte missiooniks on pakkuda isiklikule autole alternatiivseid taskukohaseid liikumisviise kõikjal maailmas. Samuti arendab Bolt aktiivselt toidu kullerteenuseid. Ettevõtte selgelt äratuntavalt bränditud sõiduautod, tõuksid ja jalgrattad on hästi märgatavad ja omavad selget potentsiaali muuta linnades nii liikuvust kui keskkonna toimimise põhimõtteid.

Täna pole veel TechTop’is Cleveron Mobility’t – ettevõtet, mis tegi Nasdaq Tallinna väärtpaberiturul 2022. aastal börsidebüüdi ning jagab informatsiooni koostööst vana partneri Walmartiga ega ka AuveTech’i iseliikuva bussi arendajat. Samas on selge, et kõik eelnimetatud logistikalahendusi pakkuvad ettevõtted võivad muuta nii Eestit kui maailma ning loovad võimaluse, et Eestist saab esimene riik maailmas, kus kauba ja inimeste vedu toimib robotiseeritult või vähemasti jagamismajanduse põhimõtetest lähtuvalt.

Reaalsus on ka see, et inimkonna ja tehnoloogia arengu ajalugu on alati olnud seotud sõdadega. Täna Ukrainas toimuv kiirendab tõenäoliselt Milrem arenguid ja kasvatab ka ettevõtte väärtust. Ettevõtte arendatavad iseliikuva sõiduki platvormid on strateegilise huvi objektiks nii NATO liikmesriikidele, kuid mitte ainult. Venemaa on suisa teatanud pearahast, mida ta on valmis maksma Ukrainas kättesaadava Milremi sõiduki eest. 2021. aastal alustas väljakutsuvatesse keskkondadesse uuenduslikke robootikalahendusi arendav ettevõte strateegilist koostööd Saksamaa peamise lahingutankide ja - süsteemide tootjaga Krauss-Maffei Wegmanniga, viimane omandas Milremis ka 25% suuruse osaluse. Milrem pole küll täna veel TOPis, aga on sinnapoole kiirete sammudega liikumas.