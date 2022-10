Eesti tehnoloogiaettevõtted on sel aastal kaasanud rekordilised 1,28 miljardit eurot, millega ületati esimest korda ka miljardi euro maagiline piir. Tõsi, üle poole sellest on andnud Bolti rekordkaasamine, aga nende taga toimuv on äärmiselt huvitav.