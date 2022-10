Säästmiseks liiga vaesed? Väga paljudel eestlastel pole hinge taga sentigi

31 protsenti elanikkonnast ei säästa raha ja kolmandikul on sääste kuni kolme kuu töötasu ulatuses, selgus Eesti Kindlustusseltside Liidu (EKsL) ja Turu-uuringute ASi koostöös valminud uuringust. Viiendikul on sääste nelja kuni 12 kuu töötasu ulatuses ja aastasest palgast enam on säästnud vaid seitse protsenti inimesi.