Jaemüügiketi juht: pakendid muutuvad salaja väiksemaks ja vorstist kaob liha

Tarmo Lauringu näitel võib viinerikarp nüüd kilo asemel kaaluda 900 grammi ja sarnane leivapakk on 330 grammi pealt kahanenud 240-grammiseks. „Konkurentsis püsimiseks tehakse pakenditega silmamoondusi. Ilma süvenemata on raske märgata, et tegelikult saab inimene sama raha eest varasemast vähem kaupa. Seepärast peaks praegu väga tähelepanelikult võrdlema mitte niivõrd paki, aga hoopis kilogrammi hinda,“ soovitas Lauring.

„Teine ja veel varjatum muudatus on odavama toorme kasutamine. Eriti lihatoodete puhul peaks inimene lugema väikest kirja ja võrdlema, kui palju on vorstis liha või vähekvaliteetset kanalihamassi. See tasakaal on viimase aastaga liikunud viimase poole ja ka näiteks muidu kõrgema klassi tooteks peetud suitsuvorstides on kanalihamassi ja rupskeid juba palju sees. Paljud inimesed tahavadki lihtsalt kõige odavamat toodet. Valiku tegemiseks peab õnneks koostis pakendil kirjas olema,“ ütles Lauring ja lisas, et eraldi küsimus on kribukirjas tootesildid, mida paljudel inimestel on võimatu lugeda.