Uus IPO: börsile liikuv ravimifirma teatas aktsiate hinna

Eesti ja Läti investoritele pakutakse avalikult kuni 123 152 aktsiat ning ühe aktsia hinnaks on 8,12 eurot ehk pakkumise baasmahuks on ligi miljon eurot. Ülemärkimise korral on J.Molner AS-il õigus pakkumise mahtu suurendada kuni 147 783 aktsiani ehk 1,2 miljoni euroni ning pakkumist võib vähendada ka märkimata jäänud osa võrra.

J. Molner AS on valdusettevõte, millel on kolm tütarettevõtet: The J. Molner Company OÜ Eestis, The J. Molner Company Inc. Kanadas ning The J. Molner Company LLC USA-s. Kokku on Molneris ja tütarettevõtetes ligi 20 töötajat. The J. Molner Company OÜ 2022. aasta esimese poole käive oli 162 000 eurot, mis tuli teistele ravimitootjatele osutatud teadus- ja arendustegevuse teenustest. Hetkel keskendub ettevõte omatoodete arendusele ning esimeste enda ravimite turuletoomisele. 2022 aasta juulis omandas Molner USA-s kolme sealses Toidu- ja Ravimiametis registreeritud ravimi müügiload.