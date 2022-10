Viie aastaga kümnekordne kasv – Eestis on käimas tõeline elektriautode buum

Euroopa autotootjate liidu (European Automobile Manufacturers’ Association/ACEA) andmetel kanti 2022. aasta II kvartalis Euroopa autoregistritesse elektriautosid 2021. aastaga võrreldes 9,9% võrra rohkem. Ka Eestis on kasv olnud märkimisväärne – viie aastaga on elektriautode arv registrikannete põhjal pea kümnekordistunud. Viimase aasta jooksul on tõus olnud veelgi märkimisväärsem – 2022. aasta esimese kolme kvartaliga on registrisse kantud 917 elektriautot, samal ajal kui terve eelmise aasta jooksul kanti registrisse kokku 808 elektriautot.

Tõusu veavad rahvusvahelised ettevõtted

Autode täisteenusrenti pakkuva ettevõtte Mobire Groupi tegevjuht Andrus Valma kinnitas, et elektriautode populaarsus on tõusuteel. „Ka meie näeme, et just sel aastal on huvi täiselektriautode rendi vastu oluliselt kasvanud. Sarnaselt üldisele statistikale on ka meil võrreldes eelmise täisaastaga 2022. aasta esimese kolme kvartaliga täiselektriautode rendimaht kasvanud, ja seda koguni poole võrra,“ rääkis Valma. Ta tõdes, et eraisikute puhul siiski nii suurest kasvust rääkida ei saa ning lisas, et kuigi ka eestlaste seas on loodussõbralike sõidukite vastu huvi järjest suurem, on samm täiselektriauto kasuks otsustamisel liiga pikk. „Eesti autojuhid vajavad kohanemisaega. Tundub, et lihtsam on liikuda väiksemate sammudega – hübriidautod on väga hästi vastu võetud, kuid täiselektriautode osakaal eraklientide seas on renditeenuse puhul siiski pigem madal,“ nentis Valma.

„Renditeenuse puhul on elektriautodest huvitatud eelkõige ärikliendid, kes soovivad vähendada ettevõtte keskkonnajalajälge,“ ütles Mobire tegevjuht, lisades, et huvi on suurem rahvusvaheliste Eestis tegutsevate ettevõtete seas, kellel on soov autopargi CO2-heitme hulka vähendada. Äriklientide seas on eelistatumaks suurema sõiduulatusega elektriautod, mille puhul on ühe laadimisega võimalik läbida vähemalt 400 km.