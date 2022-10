T1 keskusesse kerkib Põhjamaade suurim sekspood ja erootikamaailm

Majuri sõnul saab T1-s avatav Hot Lips Erootikamaailm olema täiesti uue ja maailmas ainulaadse kontseptsiooniga, mida on lihvitud aastast 2020. „Paljudest variantidest ja detailidest on jäänud ainult parimad, mis viiakse ellu T1-s avatavas Erootikamaailmas,“ märkis Majuri. Tema sõnul langes valik T1-le seetõttu, et sinna on Tallinnast ja ümbrusest kõige parem ligipääs rongi, trammi, bussi ja autoga ja üle tee asub Tallinna kõige suurem linnaosa Lasnamäe oma üle 150 000 elanikuga.