Maailma suurim logistikaettevõte võtab täiselektrilised veokid tavakasutusse

„Täna on vara öelda, millal täpselt võiks esimene taoline sõiduk jõuda Tallinna tänavatele. Järgmise sammuna hakkab DB Schenker uusi Volta Zerosid järk-järgult kasutusele võtma mitmetes Euroopa suurlinnades,“ ütles Schenkeri juhatuse liige Kristo Vrager, kelle sõnul on elektriveokite kasutuselevõtt hea näide sellest, kuidas kontsern järjekindlalt panustab uuenduslikesse ja keskkonnasõbralikesse lahendustesse. „Juba mõne aasta pärast on kaupade vedu elektrisõidukitega Euroopa suurlinnades täiesti tavapärane,“ kinnitab Vrager veendunult.