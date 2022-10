Järjekordne Eesti Nokia? Taavi Kotka uus idufirma ampsab osalusi tuleviku ükssarvikutest

Täna töötab Kotka selle nimel, et firmad hakkaksid rohkem oma kogukonda väärtustama, sest tema usub, et kui igal kliendil on omanikutunne, muutub ka suhtumine teenusepakkujasse. Täna on küll Koos.io teenus suunatud rohkem idufirmadele, et nad saaksid anda võimaluse oma koostööpartneritele ja kaasaaitajatele saada osa ettevõtte võimalikust edust, ilma et peaks pakkuma aktsiaosakuid või optsioone. „Kui sa tahad panustajatele aitäh öelda, siis hetkel pole selleks head lahendust. Olles idufirma, siis eesmärk on kulud madalal hoida ja igale abistajale raha maksta ei saa.“