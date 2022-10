Energiaturu ülevaade: Mis on elektrihinna valulävi ettevõtetele?

Kui eratarbijad on nii Eestis kui mitmes teises riigis erinevate meetmetega kaitstud, siis ettevõtjate olukord võib energiadefitsiidi süvenedes oluliselt keerulisemaks muutuda.

Möödunud nädalal oli elektrihind Eestis keskmiselt 172,3 €/MWh (-6,0 €/MWh võrreldes eelmise nädalaga). Kõige odavam tund oli kolmapäeval kell 3 hinnaga 15,76 €/MWh ja kõige kõrgem neljapäeval õhtul kell 19, mil hind oli 338,64 €/MWh.

Soome uue tuumajaama töö algus lükkus detsembri lõppu

Viimastel nädalatel testimise käigus maksimumvõimsuse 1600 megavatti saavutanud Olkiluoto 3 tuumajaam Soomes teatas möödunud nädalal turbiinide veepumpade kahjustustest, mistõttu jaam peatati ja testrežiimiga jätkatakse arvatavasti novembri keskpaigas.

Turutingimustel töö alustamine lükkus seega detsembri lõppu. Olkiluotost loodetakse suurt abi talvel tekkida võiva elektripuuduse korral. Soome võrguoperaator Fingrid on hoiatanud, et ilma reaktori plaanipärase tööta võivad talvel riiki tabada elektrivarustuse häired. Selle uudise valguses hoiatas ka Elering, et elektrikatkestuste oht Eestis on eeloleval talvel suurem kui kunagi varem.

Kui lugeda kokku võrguoperaatorite tagavarajaamad Baltimaades, siis elektrikatkestus Soomes ei tohiks automaatselt siia üle kanduda. Samas on oluline teada, et tagavarajaamad pannakse tööle alles siis, kui turul jääb nõudlus pakkumisega katmata. Sellises olukorras jääb elektrihinnaks reguleeritud maksimum hind, mis praegu on 4000 €/MWh. Nii Soomes kui Baltikumis on tagavarajaamad enamasti gaasil töötavad ehk teine eeldus on, et sellises olukorras gaasi jätkub.

Turu maksimumhinna eest on Eestis tavatarbijad universaalteenusega kaitstud, kuid ettevõtted peaksid oma valuläve kindlasti läbi mõtlema ning hindama millise hinnataseme juures nad oma elektritarbimist piirama hakkaksid. Hea oleks sellest ka oma elektripakkujale teada anda, sest siis on võimalik tipunõudlust paremini prognoosida. Tipuhetke hinna kujunemisel loeb iga megavatt.

Euroopa teeb, mis suudab. Ja loodab parimat