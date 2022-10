Norra hüdroelektrijaamade eestlasest juht: ka norrakad on mures elektrikatkestuste ohu tõttu

Eestlane Liina Veerme juhib Põhja-Norra suurima hüdroelektritootja 21 jaama. Veerme märgib, et Põhja- ja Lõuna-Norra veetasemete vahel on selge erinevus. Lõuna-Norras oli suve lõpupäevil veetase ohtlikult madal, kuid praegu on olukord paranemas. Samas on Põhja-Norras üleujutuste vältimiseks tuldud vett merre lasta.