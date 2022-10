Päev börsil: Hongkongi indeks langes tagasi 2009. aasta tasemele

Kerkivad ka USA peamised aktsiaindeksid. Dow Jones on tõusnud 1,2%, S&P 500 0,8% ning kauplemist esialgu miinuses alustanud Nasdaqi koondindeks on kerkinud 0,1% peale. Investorid arutavad, kas peale järgmist 0,75 baaspunktist intressitõusu võtab USA Föderaalreserv hoo maha.

Tähelepanu on turgudel pöördunud tulemuste hooajale, kus sel nädal on oodata mitmete tehnohiidude tulemusi, kes ka USA indeksites domineerivad. Bloombergi kogutud andmete kohaselt on ligi 20% S&P 500 ettevõtetest, kes on seni kvartaliaruanded esitanud, ligikaudu 58% avaldanud positiivseid üllatusi nii tulude kui ka aktsiakasumi osas. Viie suurima tehnoloogiaettevõtte - Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon ja Meta Platforms - tulud on aga prognooside kohaselt kolme aasta kõige järsemalt kahanenud, selgub Bloombergi koostatud andmetest.