Kaval säästunipp: Alexela uus püsikliendiprogramm võimaldab maksta kogutud boonustega

Alexela uus lojaalsusprogramm on kaheastmeline. Esimese taseme saavutad kohe, kui registreerud Alexela kliendiks. Teine tase tähendab Alexela toodete ja teenuste tarbimist, mille valik on väga lai: kütus ja elektriautode laadimine, kaubandus, elekter, maagaas, nutihaagis, balloonigaas, nutihaagis.

„Kindlasti on oluline teada, et meie jaoks on olulised ka need kliendid, kes ei oma autot ega käi tanklas tankimas, vaid hoopis külastavad meie kaupluseid või on Alexela elektrilepingu kliendid,“ täpsustab Alexela tegevjuht Aivo Adamson. „Eestis pälvib aina rohkem tähelepanu säästmise ja väljaminekute planeerimise vajadus ning seda arvesse võttes arendasimegi välja uue kliendiprogrammi, mis võimaldab tankimiselt kogutud boonustega tasuda ka elektri- ja gaasiarvete eest.“

Alexela kliendil on alati kütusesoodustus. Kliendiks registreerimisel on kütus kohe 3 senti liitrilt soodsam, aga kogudes viis digitemplit, on kütus juba 5 senti liitrilt soodsam. Samuti on maitsev soe toit, kohv ja saiakesed Alexela mugavuspoes püsivalt 15% soodsamalt. Ostes Alexelast elektrit, kütust, kohvi või isegi sooja toitu, kogub püsiklient Alexela raha ehk digitempleid. Kogunenud templid saab vahetada Alexela toodete ja teenuste vastu, makstes kasvõi koduse elektriarve eest.

Ühe digitempli saad, kui ostad 10 liitrit kütust, 10 euro eest Alexela kohvik-poes, 25 kW/h elektrilaadimist avalikus laadijas või rendid Alexelast haagise. Elektrit või maagaasi tarbiv klient saab iga kuu lõppedes viis digitemplit, samuti elektriauto kodulaadija klient. Kalendriaasta jooksul kogutud digitemplid saab vahetada kingitusteks või rahaks nii Alexela rakenduses, iseteeninduses kui ka mugavuspoes. Ja kui oled kogunud 100 digitemplit, saad selle vahetada rahaks ehk 10 digitaalseks euroks.