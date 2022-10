KUULA SAADET | Tööelu: maailmavallutust plaaniv ALPA Kids õpetab mängudega lapsi lugema ja arvutama

Algselt eestikeelsena loodud mänge on tõlgitud juba mitmesse Indias räägitavasse keelde, samuti on väljas ukrainakeelne ALPA äpp. Uuel aastal plaanib ettevõte liikuda oma teenusega Skandinaaviasse. ALPA Kidsi platvormil saab mängida tegelikult kokku kuni 70 eri mängu ja mängud on arendatud koostöös õpetajatega ning mõeldud peamiselt 3–8-aastastele. Iga kuu lisandub ka uusi mänge!