Kinnisvarahindade tõusu mõju: inimeste sissemaksed on jäänud tunduvalt väiksemaks

Laenutaotlusi esitati võrreldes 2021. aasta kolmanda kvartaliga 10% vähem, kuid see-eest sõlmiti laenulepinguid 10% rohkem ja summaarselt 22% enam kui möödunud aastal. LHV eraisikute finantseerimise juhi Catlin Vatseli sõnul saab sellest järeldada, et üha rohkem kliente otsustab LHV kodulaenu kasuks. „Paremad palad lähevad müügiks ilma müügikuulutuseta. Ostuhuvilisi on olnud palju ja oma unistuste kodusid otsitakse tikutulega taga. Kui oma ideaalne kodu leitakse, on enamasti tehinguga väga kiire, sest tahtjaid on palju. Seetõttu peavad kliendid eriti oluliseks LHV kiiret teenindust ja see on olnud ka meie prioriteet. Oleme lubanud, et saadame esimese laenupakkumise juba 24 tunni jooksul ja peame sellest ka kinni,“ lubab Vatsel.