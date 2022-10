Riik toetab roheülemineku ja biomajanduse arendamist

Maaeluminister Urmas Kruuse leiab, et peame kasutama rohkem enda taastuvaid bioressursse ja vähendama sõltuvust nii välismaistest taastumatutest ressurssidest. „Bioressursi kasutamine toob kasu ettevõtjale ja vähendab samal ajal ka kliimajalajälge. Sellest tulenevalt peame toetama igat seadet ja uut tehnoloogiat, mis aitab taastuvaid bioresursse paremini kasutada,“ ütles maaeluminister Urmas Kruuse. Maaeluminister lisas, et toetust saab kasutada ka biojäätmete ja kõrvalsaaduste väärindamiseks. „Tänases energiakriisis on eriti oluline, et leiame paremaid võimalusi, kuidas kodumaist biogaasi kasutada,“ rääkis Urmas Kruuse.

Taotlusvoor avanes 24. oktoobril Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuste keskkonnas ja jääb avatuks 29. detsembrini. Toetuse miinimumsuurus ühe taotluse kohta on 500 000 eurot ja maksimumsuurus on 5 miljonit eurot. Toetuse kogueelarveks on kavandatud umbes 23 miljonit eurot.

Toetus on suunatud ettevõtete rohepöörde eesmärkide täitmisele. Eesmärgiks on panustada bioressursi kõrgema majandusliku lisandväärtuse andmisse, teadus- ja arendustegevuse võimekusse ning innovatsioonivõimekuse kasvatamisse ning kasvuhoonegaaside heite vähendamisse. Toetuse alla kuuluvad ka bioressursside, sealhulgas kõrvalsaaduste ja biojäätmete, töötlemiseks vajalike ehitise ehitamise ja seadmete soetamise või väljavahetamise kulud. Rohkem infot on PRIA lehel. Lisaks toimub 8. novembril virtuaalne infopäev, kuhu on oodatud kõik huvilised.

Rahastus tuleb taasterahastust Next Generation EU, mille maht on 750 miljardit eurot. Taasterahastu eesmärk on toetada reforme ja investeeringuid, mis on vajalikud majanduse pikaajaliseks taastumiseks, majanduse ja sotsiaalse vastupidavuse suurendamiseks ning rohe- ja digiüleminekuks. Eesti taastekavas on ettevõtete rohepöördeks planeeritud kokku ligikaudu 220 miljonit eurot.