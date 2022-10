JÄRELVAADATAV | Swedbanki prognoos: Eesti majandust ootab ees raskem aeg

On oht, et rahapoliitika karmistamine Euroopas teeb majandusele rohkem halba kui head. Kõrged intressimäärad mõjutavad reaalmajandust – eriti intressitundlikke Põhjamaid – samas, kui pakkumispiirangutest tingitud inflatsioonile on neil väike mõju. Valitsused võivad küll oma fiskaalpoliitikaga majandusraskuste korral appi tulla, kuid selles vigade tegemise võimalus on suur. Kui liiga ettevaatlik ja passiivne fiskaalpoliitika võib põhjustada suuremat majanduslangust, siis majanduste ülemäärane stimuleerimine võib muuta kõrge inflatsiooni püsivamaks.

Eesti majandust ootab ees raskem aeg

Juba teine majanduskriis viimase kahe aasta jooksul vähendab majapidamiste elatustaset, kurnab ettevõtteid ja on tõsine väljakutse riigi rahandusele. Nõudluse nõrgenemine aitab aga kaasa kõrge inflatsiooni aeglustumisele. Tööturg on jätkuvalt vastupidav ja tööpuudus kasvab mõõdukalt.

Eesti SKP kasvas esimesel poolaastal 2,4%, kuid teine poolaasta on tunduvalt kehvem. Majandussentiment on järsult langenud, välisnõudluse nõrgenemine on vähendanud kaupade eksporti ja töötleva tööstuse toodangut, kodumajapidamiste ostujõu langus on aga järsult pidurdanud jaekaubanduse kasvu. Kasvavad kulud, sealhulgas kõrgemad energiahinnad, samal ajal kui nõudlus on nõrgenenud, avaldavad survet ettevõtete likviidsusele ja konkurentsivõimele. Need trendid lähikuudel tugevnevad. Vaatamata oodatavale väikesele majanduslangusele selle aasta teisel poolel ja 2023. aasta esimesel poolel, oleme selleks aastaks prognoosinud 0,5% SKP kasvu ja järgmiseks aastaks majanduse stagnatsiooni. Kõrge inflatsiooni tõttu kasvab majandus jooksevhindades siiski kiiresti.