Eelmisel nädalal asus rahandusministriks Annely Akkermann, sest Keit Pentus-Rosimannus tahab pääseda Euroopa Kontrollikotta ja taandub Eesti poliitikast. Kevadiste valimisteni on jäänud loetud kuud. Mida on võimalik selle ajaga ära teha? Annely Akkermann on stuudios teisipäeval algusega kell 14.15.