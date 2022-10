Priit Alamäe müüs ligi poole miljoni euro eest LHV aktsiaid

Kui oktoobri alguses kuulus Alamäe varahaldusfirmale Plokiahel OÜ 318 940 LHV Groupi aktsiat (väärtus ligi miljon eurot), siis eile õhtu seisuga on firmal alles 169 043 aktsiat. Maha on müüdud seega ligi pooled pangandusgrupi aktsiatest.

Sellal on LHV kaubelnud vahemikus 2,97-3,11 eurot aktsia kohta, mis teeks müügisummaks suurusjärgus 450 000 eurot.

Plokiahel OÜ on jätkuvalt üks suurematest LHV aktsionäridest. Kui LHV-l on kokku enam kui 30 000 aktsionäri, siis Alamäe firma on edetabelis 127. kohal.