Detsembrist on Eestis keelatud sõita Kesk-Euroopa teedele mõeldud lamellrehvidega

Eesti Rehviliidu tegevjuht Kaur Kuurme selgitas, et hetkel tohib aasta ringi sõita rehvidega, millel on peal M+S märgistus, mis tähendab muda ja lund. Praktikas aga kasutatakse seda märgistust erinevatel maastikusuutlikkusega rehvidel, näiteks USA maasturite rehvidel ning Kesk-Euroopa ilmastikutingimustesse mõeldud lamellrehvidel. Paraku aga on selliste rehvide segu koostatud ilmastikutingimustesse, kus temperatuur ei lasku alla 0 kraadi.

„Põhjamaadesse mõeldud lamellrehv on hoopis pehmema kummiseguga ning sobib ka miinuskraadidega sõitmiseks, sealjuures on rehvide pidamise omadused endiselt head. Sellest tulenevalt, et segadust vältida ning parandada liiklusturvalisust, on võetud kasutusele kolme mäetipuga lumehelbekese märgistus, et tarbijatel oleks selgem arusaam, et sellise märgistusega rehvid on mõeldud just põhjamaa kliimasse,“ selgitas Kuurme. Ta lisas, et põhjamaa tingimustesse mõeldud lamellrehvi pidurdusmaa võib talvel olla lausa 20 meetrit lühem kui Kesk-Euroopa lamellrehvi oma.