Nautica keskuse juht: võidavad hetkel need, kellel on üldse kaupa, mida pakkuda

„Suvi tõi kaasa märkimisväärsed tõusunumbrid – kolmandas kvartalis kasvas Nautica keskuses müük võrreldes möödunud aastaga 39% ja külastatavus 45%. Ka eelmised kaks kvartalit olid tugevad. Sarnast kasvutrendi on näha ka linna teistes kaubanduskeskustes, mis lubab eeldada, et oleme koroonaaegsest agooniast välja tulemas,“ selgitas Teana Baskirtseva.

Suve lõpus läbi viidud Kantar Emori kaubanduskeskuste seireuuringust joonistus välja, et kesklinna piirkonnas näitab kaubandus üldiselt elavnemise märke. „Nautica keskusel, mis tähistab oktoobris oma viiendat sünnipäeva, kuid mis on suurema osa ajast pidanud tegutsema koroona tingimustes, on võimalus end tõestada – kolmanda kvartali head müüginumbrid olid tegelikult esimesed üle pika aja, mis näitasid keskuse tugevat potentsiaali tavatingimustes,“ sõnas keskuse juht.

Kui toiduainete sektoris võib märgata ebakindlust ja inflatsiooni hirmus on tarbijad oma ostukäitumist mõnevõrra muutnud, siis teistes sektoristes Baskirtseva sõnul majanduslangusest märke näha ei ole. „Viimases kvartalis kasvasid Nauticas mullusega võrreldes enim just kodu ja hobivaldkonna (kasv 66%) ning väljas einestamise osakaal (kasv 60%), mis majanduslanguse tingimustes on tavaliselt esimesed, millelt inimesed kokku hakkavad hoidma. Samuti on jõudsalt kasvanud apteegi- ja ilutoodete müük,“ selgitas Baskirtseva. „Rentnikega suheldes on selgunud, et nii mõneski turusegmendis, näiteks elektroonika ja kodumasinate valdkonnas, valitseb tarneraskustest ja tooraine puudusest tingitult kaupade puudus. Müüdaks isegi rohkem – kui oleks, mida müüa.“

Jaekaubanduse tulevikutrendidest rääkides märgib Teana Baskirtseva, et kuigi e-kaubandus on viimaste aastatega teinud selgelt võidukäigu, on suur hulk inimesi, kelle jaoks tellimine, kodus proovimine ning sobimatute esemete tagasi saatmine on ebamugav. „Samas ei ole suure kaubandus- või ladustamispinna rentimine kesklinnas alati majanduslikult mõttekas. Seetõttu on maailmas esile kerkimas nii-öelda hübriidmudel, kus kesklinnas hoitakse väiksemat, vaid kõige populaarsemate toodetega kaubanduspinda ja teisi asju saab proovimiseks kauplusesse kohapeale tellida. Seda trendi saame lähiaastatel ilmselt rohkem ka Eestis näha,“ arvab Baskirtseva.