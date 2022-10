Täna algas üleriiklik kampaania, mis annab energiasäästu soovitusi

„Venemaa rünnak Ukrainale on põhjustanud keerulise energiajulgeoleku olukorra. Energia säästmine on üks kiirematest ja tõhusamatest viisidest selle leevendamiseks ja raha säästmiseks. Energiakriisiga ei tegele ainult Eesti, vaid riigid kogu Euroopas julgustavad oma inimesi säästma, et ühiselt leevendust leida ja sellest kriisist välja tulla,“ sõnas majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.

„Eesti kodudes säästetakse juba täna väga tublisti ja vastutustundliku energiakasutuse üle tasub meil kõigil uhke olla. Talvele vastu minnes on mõistlik oma harjumused üle vaadata ja loodan, et erinevate energiasäästu võimaluste jagamine aitab kõigil leida enda jaoks sobivaim viis, kuidas tarbimist ja kulusid alla tuua,“ lisas Sikkut. „Majapidamiste kõrval on energiasäästus roll avalikul sektoril ning ettevõtetel, kelle otsuste mõju kogutarbimisele on kahtlemata suurem.“