Robuse treeningtooted jõuavad Põhjamaade jaekettide sortimenti

Robuse Euroopa disainipatendiga kaitstud treeninginventar GymBars jõuab lähikuudel Skandinaavia spordivaldkonna suurtesse jaekettidesse nagu Stadium, Intersport ja Team Sportia.

Robuse juhi Mikk-Alvar Olle sõnul on jaekettidega liitumisel oluline rolli nii bränditeadlikkuse tõstmisel kui müügimahtude suurendamisel. „Seni on Robuse peamiseks turustuskanaliks olnud internet, kuid uute turgude võitmisel on oluliseks lüliks ka jaeketid,“ lisas Olle. „Füüsilised poed annavad kliendile võimaluse enne ostu tooteid ka reaalselt näha ja proovida, et veenduda kauba kvaliteedis ning sobivuses. Tõuseb brändi usaldusväärsus ning läbi selle on GymBarsi ostnuid lihtsam ka Robuse videotreeningutega liituma kutsuda.“

Distributsioonipartneriks valiti Nice-Trading OY, kelle tooteportfelli kuuluvad ka tuntud rahvusvahelised kaubamärgid Rip Curl, 47’ Brand, BioSteel ja Nutcase. „Meie visioon Robuse edukaks turustamiseks Skandinaavias ühtis juba esimesest kontaktist, mis on tulemusliku koostöö üks põhilisi alustalasid. Samuti on Põhjamaad juba praegu Robuse üks tähtsamaid turge, mistõttu on seal jaekettidesse sisenemine oluliseks verstapostiks,“ lisas Olle.

Nice-Trading OY juht Markus Hietamäki sõnul lahendab Robuse tehnoloogia ja treeninginventar väga paljude inimeste sportimisvajadused, kes seni ei ole pideva ajapuuduse tõttu saanud soovitud mahus treenida. „Robuse müügipotentsiaal põhineb tugeval toote- ja teenuskontseptsioonil ning brändi kvaliteedil, mistõttu soovime juba lähikuudel jõuda vähemalt 1000-ühikulise stabiilse kuumüügini,“ lausus Hietamäki.

Robuse ja Nice-Trading OY vaheline esindusõiguse koostöö sõlmiti oktoobris 2022 ning kehtib ühe aasta.

Robus Group AS on Nasdaq First Northil kaubledav Eesti sporditehnoloogia firma, mis pakub terviklikku treeninglahendust Euroopa disainipatendiga kaitstud treeninginventarist GymBars ja videotreeningute platvormist Robus Athletics.