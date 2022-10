Analüüs: maailmamajanduse majanduslanguse riskid on suurenemas

Balti riikide majandused näitavad aeglustumise märke ja majanduslangust on raske vältida. Hea uudis on see, et Balti regiooni sisemajandus on tugev: võlatase on madal, finantssüsteem stabiilne ja kinnisvaraturg ei näita ilmseid märke olulisest ülekuumenemisest. Seega 2008. aasta kriis ei kordu. Siiski on oodata majanduse aeglustumist lähikuudel. Uued tööstustellimused on juba languses ja kõrged toidu- ning energiahinnad vähendavad tarbijate ostujõudu. See hakkab mõjutama kaubandus- ja teenindussektorit. Ka olukord tööturul hakkab tasapisi halvenema, nii et järgmised 6–12 kuud on Balti majanduses keerulised ja uuel aastal võib Balti riikide üldine SKP väheneda 0,2% kuni 0,6%. Inflatsioon järgmisel aastal küll aeglustub, kuid olukord energiaturul jääb tõenäoliselt väga pingeliseks ka järgmisel talvel ja finantsturg ootab maagaasihindade püsimist kõrgel kuni 2025. aastani. Kiire inflatsioon ja tõusvad intressimäärad tähendavad, et valitsuste eelarve manööverdamisruum on kitsam, kui see oli COVID-19 pandeemia alguses. Aeg, mil riigid said laenata väga madala või isegi nullintressiga, on möödas ja laenuintressid on juba märkimisväärselt tõusnud, samal ajal kui finantsturud jälgivad hoolega valitsuste tegevust. Näiteks on Ühendkuningriigi hiljutised katsed majandust toetada toonud kaasa vahetuskursi järsu languse ja intressimäärade tõusu ning on ohuks finantsstabiilsusele. Ja energiakriisi peamine lahendus ei ole mitte tarbimise toetamine, mida on vaja lühiajaliselt, vaid investeeringud energiatõhususse, taastuvate ressursside tootmisse ja gaasi imporditaristusse.