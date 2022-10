Automüügiettevõtte: nõudlus uute autode järele kasvas septembris märkimisväärselt

„Autode tarneaega mõjutavad erinevad tegurid, näiteks pooljuhtide või kiipide kriis, tarneahela väljakutsed ja veel palju muudki, kuid ei saa öelda, et turul poleks uusi autosid, mis oleksid kohe pärast ostmist kasutamiseks saadaval. Moller Auto esindustes on Balti riikides üle 280 uue auto. Traditsiooniliselt on kõige aktiivsem periood uute autode ostmiseks suvi, kuid tänavu näeme, et aktiivsus on tavapärasest suurem ka septembris. Ühelt poolt võib see viidata turu järkjärgulisele taastumisele, teisalt ootab meid ees palju teadmatust – kuidas arenevad energiakriis ja inflatsioon, mis mõjutavad nii majandust tervikuna kui ka ettevõtete ja inimeste ostujõudu. Kuid mingil juhul ei ole praegu põhjust karta, et uue auto ostmine on keeruline protsess,“ ütleb Moller Auto grupi Baltikumi ettevõtete ärijuht Izīda Gerkena.