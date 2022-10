Linn lubab enda kehtestatud nõudeid eirata. Pronksi tänava remonti pidi tehtama liiklust sulgemata

Autojuhtide jaoks on Jõe ja Pronksi tänava rekonstrueerimine teesulgemiste tõttu paras peavalu. Mitu sohvrit on Delfi Ärilehele tõdenud, et selle piirkonna liiklus on üks suur passimine ja ummikud on tavapärased ka tipptunnivälisel ajal. Tallinna ühe tuiksoone, Pronksi tänava liiklusele täielik sulgemine ei tulnud ebameeldiva teatena ainult autojuhtidele, vaid ka Eesti suurimale tee-ehitajale. TREV-2 Grupi juhatuse esimehe Sven Pertensi kinnitusel oli Pronksi ja Jõe tänava rekonstrueerimise hanke tingimustes kirjas, et tänaval tuleb ka tööde tegemise ajal mõlemas suunas üks sõidurada lahti hoida. „Ei ole võimatu, kuid on keeruline ülesanne,“ nendib Pertens.