SEB tulemused: inimeste säästud vähenesid, majandus jaheneb

Majanduskeskkond jaheneb, kuid ettevõtted on tugevad

SEB viis hiljuti suurettevõtete finantsjuhtide seas läbi uuringu, mis näitas, et üldine kindlustunne on vähenenud, kuid seda 2016.–2017. aasta tasemele. Väiksemast kindlustundest hoolimata hindab 39 protsenti Eesti suurettevõtete finantsjuhtidest järgmise aasta äritingimusi heaks või väga heaks. Oma ettevõtte praegust finantsseisu peab heaks või väga heaks 56 protsenti vastanutest. Vastupidisel seisukohal on 12 protsenti vastanutest, aasta tagasi hindas oma ettevõtte finantsseisu halvaks 6 protsenti vastanutest. SEB toetab nii neid, kes soovivad praeguses majanduskeskkonnas investeerida, kui ka neid, kes vajavad tuge, et keerulisem aeg üle elada.