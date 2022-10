Ekspert: viimastel kuudel on eestlaste vastu suunatud küberrünnakud eriti aktiivsed

„Pettused ja rünnakud muutuvad iga kuuga aina nutikamaks, mis tähendab, et me kõik peame muutuma aina valvsamaks. Kui midagi tundub liiga hea, et tõsi olla, siis harilikult tasub oma kõhutunnet usaldada ja kahtlasest sisust eemale hoida,“ lausus Kraft. „Ära ei tasu ka unustada, et ükski suurfirma ei kirjuta kellelegi otse Facebook Messengeri, et pakkuda soodsat kütust, ega saada vigadest kubisevat e-maili, kus palutakse klikkida veebiaadressile, millel pole ettevõtte nimega midagi pistmist.“