IMF: Euroopa riigid peavad arvestama, et energiahinnad jäävad kõrgeks

Keskpangad peavad jätkama rahapoliitika karmistamist, et taastada hinnastabiilsus. Keskpangad peavad tegutsema otsusekindlalt, et hinnakasvu tempo inflatsioonieesmärgi juurde tagasi tuua. See on vajalik, et vältida inflatsiooniootuste tõusu ning ostujõu märkimisväärset vähenemist.

Vastasel juhul kannatab keskpankade usaldusväärsus ning alguse võib saada hinnatõusu ja palgakasvu spiraal, mida 1970ndate kogemuse põhjal on keeruline ja valulik kontrolli alla saada. Seetõttu tuleb süsteemseid riske hoolikalt jälgida ja rakendada abinõusid finantsturgude stabiliseerimiseks.

Samal ajal on ka risk, et keskpankade üheaegne intressimäärade tõstmine võib maailmamajanduse langusesse tõugata. Kuigi see ei ole kindlasti keskpankade soov, on IMFi hinnangul sellel siiski tõenäoliselt väiksem hind, kui oleks hiljem kontrolli alt väljunud inflatsiooni ohjeldamisel.