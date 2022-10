Euroopa Komisjoni plaan: IT-sektor peab koomale tõmbama

Sõjast tingitud energiakriis mõjutab kõiki ja kuigi üldiselt on Euroopa talveks valmis (maa-aluste gaasihoidlate täituvus on 93%), siis kokkuhoiuks tuleb tiputundide tarbimist vähendada, rääkis Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson. „Kõik sektorid peaksid panustama tänase kriisi lahendamisse ning see kehtib loomulikult ka IKT-sektori kohta, mille energiatarbest väga suure osa moodustavad andmekeskused,“ leiab volinik.

Küsimus on muutunud teravamaks, sest inimesed kasutavad järjest enam kaugtöö võimalusi ning pilte ja dokumente salvestatakse järjest enam pilveteenustesse. See tähendab aga ka andmekeskuste hulga kasvu. „Muidugi on mugav, kui iga dokument ja pilt on pidevalt kättesaadav, kuid sellel on väga kõrge hind,“ rääkis Simson.