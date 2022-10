Kuid meie ei arvelda kullas, vaid eurodes ja dollarites. Need kaks valuutat on tänavu meeletult kõikunud ja see avaldab mõju ka kulla hinnale.

Viimane poolaasta ja eriti Ukraina sõda on Eesti suurima kullamüüja sõnul tekitanud turul vaakumi ja seda just füüsilise kulla puhul. See on üks põhjus, miks erineb füüsilise kulla hind kulla börsihinnast tavapärasest rohkem.