VESTLUS | Linna konkreetne vastus, mis pani suure teedeehitaja hankel osalemisest loobuma. Kas linn sai oma veast aru?

Pronksi-Jõe tänava remont mõjutab pealinna liiklust oluliselt. Kuna südalinna teelõik on täies mahus suletud, siis tekivad ummikud selle ümber. Isegi linnapea Mihhail Kõlvart on imestanud, et remont sellist mõju on avaldanud. Dokumentidest selgub, et algul oli linnal teine plaan, kuid üks tee-ehitaja tegi neile selgeks, et sel oleks tagajärjed.