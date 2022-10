Pronksi tänava remondihanke võitjate omanikeringi kuuluvad tuntud äritegelased

Täna kirjutas Ärileht loo sellest, kuidas suurim tee-ehitaja TREV-2 Grupp otsustas Tallinna linna Pronksi tänava remondi hankest loobuda, kuna pidasid keeruliseks olukorda, mil remondi ajal on kohustus jätta lahti sõidurajad.

Reaalsus on aga täna siiski teine: hange viidi läbi, võitjad teada ning remonditööd täie hooga käimas. Seda aga täiesulatuses ehk tänav on siiski liiklusele täielikult suletud. See aga TREV-2 tiimi ei rõõmustanud, kahtlustades linna koguni hanketingimuste sahkerdamises.