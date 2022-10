Kümne aasta mälestused kadusid üleöö: „Olin teadlik erinevatest küberohtudest, kuid piisas vaid ühest eksimusest.“

Küberkurjategijate ohvriks langenud 38-aastane Anne* seisis silmitsi nii ähvarduste, väljapressimiste kui ka pika võitlusega oma Facebooki konto tagasisaamiseks. Pingutustest hoolimata jäi ta ilma nii oma kontost kui ka sinna kümne aasta jooksul jäädvustatud mälestustest. Olukord on naise jaoks seda jahmatavam, et just oma igapäevase töö tõttu on ta erinevatest internetiohtudest teadlik.