Euroopa Liit on kokku leppinud, et 2050. aastaks on kogu liit kliimaneutraalne. Selle leppe raames toetatakse õiglase ülemineku fondist piirkondi, mis seisavad rohepöörde tõttu silmitsi mitmesuguste sotsiaal-majanduslike probleemidega. Eesti otsustas kogu riigile eraldatud summa – 354 miljonit eurot – suunata Ida-Virumaale, sest see piirkond vajab raha kõige rohkem. Asub ju Eesti suurim saastaja – põlevkivisektor – just Ida-Virumaal.