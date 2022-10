Kantar Emor: uusarendusse kinnisvara osta plaanivad inimesed vaatavad üha enam Tallinna lähiümbruse arendusi

Inimeste jaoks, kes plaanivad lähiajal soetada korteri Tallinnas või linna lähiümbruses mõnes uusarenduses, on atraktiivseimad piirkonnad jätkuvalt Kesklinn, Põhja-Tallinn ja Kristiine ning kõige nõutumad on 3-toalised korterid. „Kesklinna ja Põhja-Tallinna populaarsus on aastaga siiski vähenenud ning järjest enam kaalutakse uue korteri ostmist Tallinna lähivaldades,“ lisas Kantar Emori uuringuekspert Mari-Ann Ploom.

Uut korterit osta soovivate ja hiljutise ostukogemusega inimeste seas on bränditeadlikkus kõrge. Tuntuim kinnisvaraarendaja on Merko, mida spontaanselt oskas nimetada ligi 70% vastajatest. Inimestele on väga tuttavad brändid ka Arco Vara, Endover, YIT Eesti ja Nordecon.

Kõige mainekamateks kinnisvaraarendajateks peetakse Livenit ja Merkot, kes jagavad pingereas esimest ja teist kohta. Merkot hinnatakse kõige kõrgemalt ettevõtte edukuse kriteeriumis, Liveni tugevuseks on atraktiivsed arendused. „Me ei ehita maju, me kujundame elukeskkonda. Meile on oluline tervik ja pingutame väga, et Merkolt korteri ostnud inimesel oleks hea nii tema isiklikus kodus kui ka kortermajas ja hooneid ümbritsevas vahetus linnaruumis. On hea meel, et hooliv ja hoolikas töö päädib tunnustusega. Jätkame sel teel,“ ütles Merko Ehitus Eesti kinnisvaraarenduse valdkonna juht Jaan Mäe tulemusi kommenteerides. Liveni tegevjuhi Andero Lauri sõnul peegeldab koht kõige mainekamate arendajate edetabeli tipus seda, et Liven kuulab klienti ja loob kodud vastavalt nende soovidele ja vajadustele. „Meie sisearhitektid on aidanud paljudel klientidel luua nende unistuste kodu ning miski ei paku meile suurimat rahulolu kui tänulikud ja õnnelikud kliendid.“