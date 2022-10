TTJA: jaeketid ei ole uusi allahindluse reegleid järginud

Uue regulatsiooni täitmise kontrollimisel on TTJA tegelenud 12 suurema sisustus-, 6 suurema ehitus- ja 5 suure toidupoega ning jälginud sadu tooteid nii veebis kui ka kauplustes kohapeal. Vihjete alusel on alustatud menetlusi rõiva- ja vabaajakaupade, tööriistade müüjate jt kauplejate suhtes. Erilise tähelepanu alla on võetud ka väljakuulutatud kampaaniad ning kliendikaartidega seotud allahindlused. Jälgimise käigus tekkinud andmetele tuginedes on pöördutud kauplejate poole ja palutud esitada tõendid, et soodushind on arvutatud varasema 30 päeva madalaimast hinnast.