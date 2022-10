KALKULAATOR | Euribori tõusuga kaasneb ka üks hea uudis: intressimarginaal alaneb

Euribor kasvab, kuna inflatsioon püsib euroalal kiire ning sellega võitlemiseks on Euroopa Keskpanga nõukogu tõstnud intressimäärasid, millega kommertspangad saavad keskpangas raha hoiustada ja laenu võtta. See omakorda kergitab intressimäära, millega kommertspangad on euroalal valmis üksteisele laenama ja mida euribor kajastabki.