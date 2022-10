Eestis tegutsev tanklakett Circle K on võtnud kasutusele uue strateegia. Klientide telefoninumbritele saadetakse SMS-sõnumeid, milles uuritakse, miks tarbija nende teenindusjaamasid enam ammu külastanud ei ole. Sõnumi saanud kliendi sõnul tekitab see hirmu, sest kust teab kütusemüüja, et ta enam neil tankimas käinud ei ole.