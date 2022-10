Valitsus nimetas MKMi kantsleriks Ahti Kuninga

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkuti sõnul on majandusministeeriumi lahendada mitmed ühiskonna jaoks olulised väljakutsed, mistõttu vajab maja head juhti. „MKMi kantsleri roll on hoida keerulised teemad ree peal ning toetada ministeeriumi ametnikke nende töös. Ahti Kuningas on majandusministeeriumis töötanud erinevate valdkondadega, samuti on ta kuulunud mitmete riigi äriühingute nõukogudesse, seega on ta nii inimeste kui teemadega juba tuttav ning see on talle heaks eelduseks,“ märkis Sikkut.