Viljar Arakas: EfTENi fondi jaoks on tänavu seni olnud äriliselt parim aasta

„Käesoleva aasta kolm kvartalit on fondi tegevusajaloo seni parim äriline periood. Üüritulu kasvas kokku 13%. Sellesse panustasid nii uued objektid, kuid oluline on märkida, et ka varem portfellis olnud objektide üüritulu kasvas 8%. See näitab, et vaatamata energiahindade kasvule, oleme suutnud üürihindu tõsta ja hoonete vakantsust vähendada. Üüripindade vakantsuse tase oli III kvartali lõpus 0,5%, ehk sisuliselt on kõik äripinnad üürilepingutega kaetud,“ sõnas fondijuht Viljar Arakas.