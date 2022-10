Arco Vara kasvatas oma müügitulu pea üheksa korda. Praktiliselt kogu kasum tuli ühest arendusprojektist

Arco Vara teenis III kvartalis 5,2 miljonit eurot müügitulu, millest lõviosa - ligi 5 miljonit, tuli kahe Kodulahe elurajoonis valminud kortermaja lõpumüükidest. 2021. aasta kolmandas kvartalis oli müügitulu 613 tuhat eurot, seega oli tänavune tulemus 8,5 korda kõrgem. III kvartali ärikasumiks kujunes 659 000 eurot ja puhaskasumiks 556 000. Ka need näitajad on mullusest paremad, mil teeniti III kvartalis ärikasumit 294 000 eurot ja puhaskasumit 202 000 eurot.

Niinemäe sõnul annab turu jahtumisest märku eelkõige see, et päringuid uusarendustele tuleb vähem. „Näeme seda oma praegu ehituses oleva Kodulahe Rannakalda etapi pealt. Samas pole seal tänase seisuga ühtegi lepingust taganenud klienti ning hoonest on eelmüüdud ligikaudu 35%. Meie tütarettevõte Arco Tarc meeskond on Kodulahe Rannakalda ehitusega graafikus nii ehituskiiruse kui eelarve osas,“ kinnitas ta.