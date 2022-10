Kiire ümber struktureerimine on selge katse parandada Credit Suisse'i olukorda, kuna panka on tabanud tohutud kahjumid ja hulga skandaale, sealhulgas rahapesusüüdistused. „See on Credit Suisse'i jaoks ajalooline hetk,“ ütles tegevjuht Ulrich Koerner oma avalduses. „Me restruktureerime investeerimispanga radikaalselt ümber, et aidata luua uus pank, mis on lihtsam, stabiilsem ja mille ärimudel on rohkem keskendunud klientide vajadustele.“