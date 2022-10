Nord Streami lekete juurde on saabunud Vene laev

„Me oleme teadnud nende plaanidest juba mõnda aega,“ ütles Rootsi mereväe kommunikatsiooniülem Jimmie Adamsson, vahendab SVT Nyheter.

Nord Stream teatas eile SVT-le, et nad ootavad luba uuringute läbiviimiseks, aga Rootsi kaitseväe teatel ei ole sellist luba vaja.

„Et need on rahvusvahelised veed, ei ole Rootsi võimudelt vaja mingit luba, et sedalaadi uuringuid läbi viia,“ ütles Adamsson.

Üks teooria, mille üle eksperdid on muretsenud, on see, et Nord Streami laevale võib järgneda Vene merevägi. Selle kohta ei ole küll seni mingit märki.

Samal ajal on ka Rootsi mereväe alused kohal, et viia läbi uuringuid ja jälgida piirkonnas toimuvat. Kuriteopaiga uurimine on Rootsi poolt juba mõnda aega tagasi lõpule viidud, aga Rootsi kaitsevägi on pidanud vajalikuks materjali täiendada.