Puust ja punaseks: Elektrikatkestus vajaks täiuslikku tormi

Läänemere riikide varustuskindluse analüüsi kohaselt on riikidel eeloleval talvel tootmisvõimsusi piisavalt, et elektrit jätkuks ka tundidel, mil väljas paugub pakane ja elektritarbimine on täielikus tipus.

Samas näitab analüüs, et sellistel tipptundidel saab varu olema väike. Näiteks keskmise talveilma korral on varu 14 gigavatti ehk elektrit oleks sel hetkel üle 8 protsenti, väga külma talveilma korral aga 5 gigavatti, mis teeb elektri ülejäägiks tipptundidel 3 protsenti*.

Küsimus ei ole selles, et tootmisvõimsusi ei jätkuks, vaid selles, et riskid on kasvanud ning seda eelkõige sõja tõttu. Nii on näiteks drastiliselt halvenenud elektri tootmiseks vajalike sisendite, nagu maagaas ja kivisüsi kättesaadavus.

Samuti on suurenenud risk, et Venemaa, kelle elektrisüsteemiga on Balti riigid ajalooliselt seotud, ühendab meid oma süsteemist lahti planeeritust ehk 2025. aastast varem. Selle tagajärjel peavad Balti riigid hoidma ise 6-12 tundi oma elektrisüsteemist tootmise ja tarbimise tasakaalu. See on aeg, mil oleme tundlikumad elektrisüsteemi avariidele, kuna Balti elektrisüsteem on üksi. Elektrisüsteem on aga piltlikult nagu laev merel - mida suurem on laev, seda vähem mõjutavad seda üksikud lained.

Mis juhtub, kui riskid realiseeruvad?

Mängime mõttes läbi olukorra, mil jõuab kätte külma talvepäeva tipptarbimise tund, kus tootmise ja tarbimise vahel on varu väga väike. Mis juhtub, kui realiseerub mõni risk? Näiteks lakkab ootamatult töötamast Olkiluoto 3 tuumareaktor Soomes ja piirkonnast kaob järsku 1,6 gigavati jagu elektritootmist. Kas see tähendabki juba kohe elektrikatkestust?