Prokuratuur Pronksi hanke tagamaid ei uuri: viiteid kuriteole nende hinnangul seni pole

Ärileht kajastas eile, et Pronksi tänaval lubati remondi ajaks jätta liiklus avatuks ka sõidukitele. Nüüd on aga tee täielikult suletud, kesklinn ummikuid täis ja suurim tee-ehitaja kahtlustab linna hanketingimustega sahkerdamises.

Riigihangete vaidlustele spetsialiseerunud advokaat Triin Väljaots on Tallinna Jõe ja Pronksi tänava renoveerimise hankemenetlust kommenteerides veendunud, et ettevõtteid on hankel koheldud ebavõrdselt ning tõenäolisele riigihangete reeglite rikkumisele peab hinnangu andma rahandusministeeriumi riigihangete järelevalve osakond.