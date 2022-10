Päev börsil: tänane tulemusteralli üllatas nii mõnegi ettevõtte aktsionäre

Kinnisvarasektoris avaldasid oma tulemused täna Arco Vara ja EfTEN. Mõlemad kinnitasid oma aruannetes, et tegu on olnud eduka kolme kvartaliga. Arco Vara kasvatas oma müügitulu pea üheksa korda. Samas EfTEN kinnitas, et tänavu on seni olnud äriliselt parim aasta.