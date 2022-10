KUULA SAADET | Milline on maailmatasemel maanteede mõju Eesti majandusele?

Aastate jooksul on jäänud Eesti riigil ja kohalikel omavalitsustel teedevõrku investeerimata 4,4 miljardit eurot. Olgugi, et kütuseaktsiisist kogunev raha on sihtotstarbeline, on sellest rahast pool juba aastaid läinud mujale kui teedevõrgu arendusse või olemasolevate teede parandamisse. Tulemus on see, et oleme 2 + 2 maanteede ehituses Euroopas tagant poolt teine, meist halvemas seisus on veel vaid Läti.

Läti valitsus võttis aga eelmisel suvel vastu otsuse, et nad ehitavad 20 aastaga valmis 1054 km 4-realisi teid. See on riikliku tasandi otsus ja see tähendab, et Läti on otsustanud teha aastas 50 km neljarealist meie 3 km vastu. Eesti riik on pärast taasiseseisvumist suutnud 30 aastaga rajada kokku vaid 97 kilomeetrit ehk keskmiselt 3,2 kilomeetrit neljarealisi teid aastas. Sisuliselt pool valmis neljarealistest on tehtud Nõukogude ajal, aga põhimaanteedest on puudu veel ligi 330 kilomeetrit. Sama tempoga jätkates valmivad kolm põhimaanteed sõna otseses mõttes saja aasta pärast.