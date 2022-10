Amazoni väärtusest tõotab täna kaduda enam kui 100 miljardit dollarit

„Me oleme väga optimistlikud pühade suhtes, kuid samas realistlikud, et erinevad faktorid mõjutavad inimeste rahakotti ning me pole päris kindlad kui suured saavad pühadeaegsed kulutused olema võrreldes eelmise aastaga. Me oleme valmis erinevateks stsenaariumiteks. Aga me teame, et tarbijad otsivad häid diile ning seetõttu on meie positsioon hea,“ sõnas Amazoni finantsjuht Brian Olsavsky ettevaatavalt. Ta lisas, et kuigi see on ajalooliselt olnud ettevõtte jaoks kõige edukam periood, siis samas toob see kaasa suurt stressi ettevõtte sees.